Le parole dell'allenatore biancoceleste in conferenza alla vigilia del match contro il Torino.

di Redazione Fox Sports - 29/10/2019 17:49 | aggiornato 29/10/2019 17:54

Alla vigilia di Lazio-Torino, match della decima giornata di Serie A, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi:

Il successo di Firenze è stato molto importante per la nostra classifica. Abbiamo commesso anche domenica qualche errore che dobbiamo evitare, ma siamo sulla buona strada. Bisogna saper accettare le critiche ma fa parte del nostro lavoro. Credo sia normale che quando non arrivano i risultati, come la settimana scorsa, ci sia qualcuno che sottolinea i tuoi errori. L'importante è andare avanti con le proprie idee e lavorare bene per trasmetterle ai ragazzi

Sugli acciaccati Immobile e Leiva:

Non ho deciso su Immobile e Leiva. Ieri abbiamo fatto un lavoro di scarico e i titolari di Firenze hanno lavorato poco. Tra stasera e domani mattina deciderò se mandarli in campo dall'inizio visti i loro acciacchi

Su Jony:

Un ragazzo con voglia di imparare e giocare nel nostro campionato. Secondo me può fare bene il quinto centrocampista a sinistra ma anche la mezzala visto il rientro di Lukaku e la presenza di Lulic sulla fascia

Su Milinkovic, sostituito a Firenze:

Era un po' stanco dopo la trasferta di Europa League e ho mandato in campo Parolo perché ha esperienza e non volevo abbassare troppo la squadra

Su Immobile, Correa e Caicedo:

Si mette sempre al servizio della squadra ed è il nostro bomber. Correa sta facendo molto bene e con un po' di fortuna in più in quest'avvio di stagione avrebbe fatto anche più gol. Caicedo fa sempre la sua parte quando viene mandato in campo. Vorrei più gol da centrocampisti e difensori, ma sono sicuro che arriveranno

Sul rientrante Lukaku:

Lukaku è tornato da protagonista e ne sono molto contento. Ha molte qualità ed è un ragazzo a cui piace molto lavorare e sacrificarsi per la squadra

Sull'abbondanza a centrocampo:

Berisha ha molta concorrenza perché oltre Luis Alberto, Milinkovic, Parolo e Cataldi anche Lulic e Jony possono giocare da mezzala. Starà a lui lavorare sodo per conquistare minuti e far vedere quanto vale. Dal punto di vista professionale però non posso dirgli niente, si allena sempre al massimo

