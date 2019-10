Il portiere bianconero avrebbe intenzione di restare in campo anche nella prossima stagione: deciderà insieme ad Agnelli.

29/10/2019

Gianluigi Buffon non molla i guanti: il portiere della Juventus, tornato in estate dopo l'annata in Francia fra le fila del Paris Saint-Germain, potrebbe non ritirarsi alla fine di questa stagione come ipotizzato più volte.

La rivelazione arriva dalla prima pagina di Tuttosport, che nella sua edizione odierna titola con un eloquente "Buffon 2021" rivelando che fra i pensieri dell'ex capitano della squadra bianconera e della Nazionale ci sarebbe l'idea di andare avanti anche l'anno prossimo.

A 41 anni Buffon si è dimostrato ancora un portiere valido quando Sarri lo ha chiamato in causa e le sue condizioni fisiche per ora sono più che soddisfacenti. Motivo per cui un rinnovo con la Juventus per altri 12 mesi è un'ipotesi più che possibile.

Buffon potrebbe giocare ancora una stagione

Juventus, Buffon non molla: possibile rinnovo fino al 2021

Proprio lo stesso portiere ha spiegato di sentirsi ancora un animale da campo e di non pensare al futuro da dirigente che lo aspetta dopo il ritiro, parlando a Mediaset durante la trasmissione "Tiki-Taka".

In questo momento mi sento ancora un giocatore importante quindi non penso a fare il dirigente: quando non giocherò come voglio lo dirò al club.

La decisione sarà quindi presa di comune accordo da Buffon e da Andrea Agnelli, fra cui c'è ormai un rapporto di grande stima e amicizia. Il ritiro per il portierone si allontana quindi, con un'altra stagione alla Juventus che è invece una possibilità sempre più concreta.