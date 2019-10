Alla vigilia di Juventus-Genoa, gara del turno infrasettimanale valido per la decima giornata di Serie A, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri che ha esordito facendo il punto sugli infortunati:

Pjanic è uscito senza lesioni ma chiaramente ha un affaticamento, ieri non era in condizioni di giocare. Lo stesso Higuain, che è uscito senza danni notevoli da un impatto abbastanza violento, era un po' scosso. Vediamo. Douglas ha ricominciato ieri in gruppo, è un ragazzo che viene da 45 giorni di inattività e ha fatto un solo allenamento. Vediamo se può essere disponibile per uno spezzone di partita

Su Bernardeschi:

Sulla formazione anti-Genoa:

Cuadrado nel tridente offensivo? Vediamo oggi la situazione generale, perché se non dovesse esserci Gonzalo diventerebbe difficile pensare al 4-3-3. Vediamo prima di tutto i giocatori a disposizione e poi decidiamo. I giocatori quando vengono "spremuti" hanno tutti bisogno di riposo. Ma in difesa, come ho detto ripetutamente, a Bonucci e De Ligt in questo momento non do riposo. Affronteremo una squadra che viene da una bella vittoria. Il nuovo tecnico predilige qualità tecniche e palleggio, sarà una partita difficile contro una squadra spigolosa. Non bisogna mai dare per scontato nulla in gare come queste