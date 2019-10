Il tecnico esonerato pesa per più di 25 milioni di euro sul bilancio nerazzurro.

di Redazione Fox Sports - 29/10/2019 08:46 | aggiornato 29/10/2019 08:51

Per l'Inter è già l'ora di tornare a pensare al campionato. Dopo il pareggio casalingo contro il Parma che ha fatto infuriare Antonio Conte, i nerazzurri si preparano ad affrontare il Brescia al Rigamonti nel turno infrasettimanale valido per la decima giornata di Serie A. Intanto ieri a prendersi la scena è stata l'assemblea degli azionisti che ha approvato il bilancio d'esercizio 2018/2019, dal quale è emersa una voce riguardante Luciano Spalletti che ha fatto rumore.

A evidenziarla è stato il portale Calcio e Finanza, che ha sottolineato come il tecnico di Certaldo esonerato alla fine delal scorsa stagione pesi per oltre 25 milioni di euro sui costi. Si legge nella sezione "Fondo per rischi e oneri":