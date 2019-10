Alla vigilia di Napoli-Atalanta, match del turno infrasettimanale valido per la decima giornata di Serie A, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini:

Abbiamo i piedi ben piantati per terra nonostante tutti i complimenti. Quando ci parlano di Scudetto, sappiamo si tratti di una cosa mediatica, che non ci riguarda. L'attuale terzo posto è uno dei vantaggi con cui affrontiamo questa gara, perché significa che abbiamo carte da giocare e abbiamo acquisito credibilità. Gli esami non finiscono mai e l'avversario di turno, secondo me, è il più forte della Serie A con Juventus e Inter, è di quelli più duri. Direi il classico mattone. Essendo alla decima giornata non puo' comunque essere decisivo