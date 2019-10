Le parole del tecnico viola in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 29/10/2019 14:44 | aggiornato 29/10/2019 14:49

Alla vigilia di Sassuolo-Fiorentina, match del turno infrasettimanale valido per la decima giornata di Serie A, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei viola Vincenzo Montella, che non sarà in panchina causa squalifica:

Sono andato un po' oltre le righe, forse neanche tanto, ma la squalifica è giusta. Ci dispiace molto per quello che è successo, ma ora è giusto abbassare i toni

Su Ribery, fermato per tre giornate:

Io e Franck abbiamo un bellissimo rapporto, sapevo che poteva risentire del cambio, anche se al momento non mi sono accorto della sua reazione. Ci siamo parlati, gli ho spiegato le mie ragioni e lui ha capito. Parliamo di un grande campione, ma ha 36 anni e va gestito. Pochi minuti prima che uscisse aveva accusato un affaticamento al polpaccio, la decisione è stata giusta. Ha dimostrato ancora una volta di essere un grande campione chiedendo scusa a tutti. Non faremo ricorso contro la sua squalifica, mi sono confrontato con la società, accettiamo la sentenza. Franck sa di aver sbagliato, avendo anche le sue ragioni, e non abbiamo ritenuto fosse opportuno fare ulteriori reclami

Montella ha proseguito: