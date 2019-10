L'amministratore delegato dei giallorossi è tornato a parlare dei due ex capitani.

29/10/2019

Un argomento che in casa Roma continua a far discutere e probabilmente lo farà in eterno. Sì, perché quando si parla di Francesco Totti e Daniele De Rossi, si ha a che fare con due leggende giallorosse, due giocatori che hanno fatto la storia del club capitolino e del calcio in generale. E proprio di loro è tornato a parlare l'amministratore delegato della Roma, Guido Fienga, durante l'assemblea degli azionisti:

La società ha subito le scelte di Totti e De Rossi, non le ha prodotte. Da un punto di vista manageriale è doveroso lavorare sullo sviluppo della società con le persone ingaggiate. Totti è sicuramente è uno dei giocatori più importanti della storia della Roma, continua a essere uno dei nostri eroi, gli vogliamo bene, ma non fa più parte del gruppo della Roma e non possiamo tenerne conto. Rispettiamo la sua scelta. Se un giorno si volesse riavvicinare…

Fienga dunque non esclude un ritorno di Totti nei quadri dirigenziali. Così come non è da escludere che venga riaccolto De Rossi, oggi giocatore del Boca Juniors e a cui secondo le ultime indiscrezioni sarebbe stato proposto il posto del papà Albero sulla panchina della Primavera romanista.