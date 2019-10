Decisione drastica del tecnico dei gialloneri per evitare il contagio tra giocatori.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 29/10/2019 20:52 | aggiornato 29/10/2019 22:57

Una decisione drastica. L'ha presa l'allenatore del Borussia Dortmund Lucien Favre, stufo di avere giocatori indisponibili causa influenza. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati Mario Gotze, Marco Reus e Roman Burki, tutti out in periodi ravvicinati per virus influenzali.

Come riportato dalla Bild, Favre ha vietato abbracci e "5" sia in allenamento sia in partita. No, non è uno scherzo. L'ex tecnico del Nizza vuole impedire di fatto contatti visici ravvicinati tra i giocatori, convinto così di arginare il problema.

Se questo rimedio porterà i suoi frutti lo dirà solo il tempo. Intanto il Borussia Dortmund si prepara a un tour de force che lo vedrà affrontare in pochi giorni il Borussia Moenchengladbach in Coppa di Germania, il Wolfsburg in Bundesliga e l'Inter in Champions League.