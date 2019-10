Ho la possibilità attraverso voi di spiegare le mie ragioni e lo faccio quando ne ho la possibilità. Se questa è una risposta a Cellino? Io cerco di fare al meglio il mio lavoro, creare situazioni di tensione fa male al Brescia. Io voglio bene del Brescia. Ho ben chiaro il momento che stiamo vivendo. Fare dentro o fuori ogni partita non ha senso, è paradossale. Balotelli? Bisogna lasciarlo tranquillo, le cose non arrivano subito, bisogna avere pazienza ed equilibrio. Lui deve capire il contesto in cui si trova. Se riuscirà a fare questi passaggi avrà tutto. Penso che ancora oggi sia un grandissimo giocatore. Deve abbinare il talento ad altri presupposti, lo sta facendo. Io posso accompagnarlo ma ci deve mettere tanto del suo

Abbiamo approcciato bene alla partita prendendo le misure all'Inter. A quel punto abbiamo creato i presupposti per un grande secondo tempo. Nel nostro momento migliore la grande giocata di un campione sembrava aver orientato la partita, ma non abbiamo mollato. Purtroppo la palla non è entrata, ma sono orgoglioso dei miei giocatori. Sono stati tre giorni particolari per tutta una serie di motivi

L'Inter ha battuto 2-1 il Brescia nel match valido per la decima giornata di Serie A. A decidere sono state le reti di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, nel finale è arrivato l'autogol di Milan Skriniar a fissare il risultato sul 2-1. Per commentare la partita è intervenuto a Sky Sport il tecnico delle Rondinelle Eugenio Corini:

