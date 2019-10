Cile, stop a tutti i campionati: "Non si può far finta di niente"

L'Anfp ha riferito che le autorità politico-amministrative e quelle di polizia non avrebbero potuto garantire le necessarie condizioni di sicurezza per il normale sviluppo degli eventi sportivi.

"Non si può restare ignari della situazione del Paese e della realtà in cui vivono migliaia di cileni". Gli scontri che si stanno registrando ormai da giorni all'interno di tutto il Paese non potevano che portare a questa conseguenza: la federazione calcistica cilena ha deciso di sospendere il campionato, come riferito da un comunicato diramato nella giornata di oggi.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK