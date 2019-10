Il gallese paga i pessimi rapporti con Zidane e l'esigenza societaria di fare cassa. Lo Shanghai Shenhua si rifà sotto: pronta una nuova offensiva a cifre astronomiche.

Prove di divorzio tra Gareth Bale e il Real Madrid. L'esterno gallese si allontana sempre di più dalle Merengues e potrebbe essere uno dei pezzi di mercato più pregiati a lasciare la Spagna a gennaio: nelle ultime ore l'ex Tottenham ha preso un aereo che dalla capitale spagnola lo ha portato a Londra, dove ha incontrato il suo procuratore per fare il punto della situazione su quello che sarà il proprio futuro. Bale vuole lasciare i Blancos a causa, in primis, delle sue incomprensioni ataviche con Zinedine Zidane: i due non sono mai andati particolarmente d'accordo nemmeno ai tempi della precedente gestione tecnica di Zizou, che più volte ha fatto intendere come il loro rapporto sia sempre stato improntato sui binari della convivenza forzata.

Le decisioni prese dall'allenatore nelle ultime settimane però sembrano aver fatto traboccare definitivamente il vaso: il gallese è ormai fuori squadra e non è stato convocato nemmeno per l'impegno di Champions League contro il Bruges, al quale il Real Madrid si presentava con tantissime defezioni a causa degli infortuni che hanno travolto la squadra in questa prima parte di stagione. Nonostante ciò, per lui non c'è - e, a questo punto, non ci sarà più - spazio: Zidane ha lanciato definitivamente il baby fenomeno brasiliano Rodrygo, sul quale la società scommette molto e, inoltre, nel ruolo di esterno destro è stato addirittura provato Luka Jovic.

Così la decisione di salutare la compagnia sembra inevitabile: secondo quanto riportato da Marca, Bale avrebbe ricevuto un'offerta molto importante dalla Cina, dove lo Shanghai Shenhua sarebbe disposto a mettere sul piatto una proposta irrinunciabile per accaparrarsi a titolo definitivo il campione madridista. Jonathan Burnett, l'agente del calciatore, avrebbe già avviato i contatti per capire se e come portare a termine una trattativa di mercato comunque molto complicata: accettare la Cina significherebbe trasferirsi dall'altra parte del mondo e cambiare radicalmente abitudini, oltre a doversi misurare con un campionato decisamente più modesto rispetto alla Liga.

Quella tra Bale e il Real Madrid è comunque una storia che si ripete: in estate il gallese era stato messo in cima alla lista dei partenti perché Florentino Perez, accogliendo le richieste di Zidane, avrebbe voluto utilizzare i soldi della cessione per finanziare un ulteriore colpo più funzionale in entrata. Invece nessuno, almeno in Europa, ha voluto accollarsi i 17 milioni di euro netti che attualmente il calciatore percepisce di ingaggio. Cifre di un certo rilievo, soprattutto per chi - dal punto di vista anagrafico - ha già imboccato la parabola discendente di carriera. Lo Shanghai si era già dimostrato interessato durante lo scorso mese di marzo, quando a poche ore dalla fine del mercato cinese aveva formalizzato un'offerta monstre, poi rispedita indietro.

Nei sei anni passati a Madrid, Bale non sempre ha fatto la differenza che ci si aspettava. Va detto però che la promozione di Zidane in prima squadra ha peggiorato sensibilmente le cose, tanto è vero che - nel giorno in cui Zizou è stato richiamato al capezzale della squadra - i media locali ipotizzavano proprio il gallese come indiziato principale a uscire dalle rotazioni. In effetti il tecnico lo ha utilizzato da titolare soltanto 12 volte su 23, relegandolo tre volte in panchina e ignorandolo nelle restanti occasioni. Poca roba, soprattutto per uno dei più pagati della rosa.

Ci sarà comunque da accordarsi sul valore del cartellino, che il Real Madrid in primavera valutava tra i 35 e i 40 milioni di euro. L'impressione è che si possa chiudere a una cifra più bassa, in modo che le Merengues incassino subito liquidi da reinvestire per almeno un rinforzo invernale. Al giocatore andrebbero circa 25 milioni di euro, soldi che nessuno potrebbe corrispondergli in Europa. A Shanghai Bale troverebbe una realtà qualitativamente competitiva ma attualmente in crisi, e condividerebbe lo spogliatoio con giocatori del calibro di Stephan El Shaarawy, Odion Ighalo e Giovani Moreno. Insomma, almeno questa volta, ne uscirebbero tutti vincitori.