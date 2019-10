Il difensore argentino si è svincolato dallo Jiangsu Suning e ora potrebbe tornare in Italia: si sta allenando col Monza di Brocchi.

di Redazione Fox Sports - 29/10/2019 11:54 | aggiornato 29/10/2019 11:58

Rinforzo in arrivo in casa Monza. Il club lombardo sta letteralmente volando nel Girone A di Serie C, dov'è primo in classifica a quota 29 punti (frutto di 9 vittorie, 2 pareggi e appena una sconfitta) a + 5 sul terzetto composto da Renate, Pontedera e Carrarese. Gran parte del merito è dell'allenatore Cristian Brocchi, che ora potrebbe vedere la sua rosa ulteriormente rinforzata. Come riportato da TMW, infatti, in questi giorni si sta allenando con i biancorossi l'ex Milan Gabriel Paletta, che si è svincolato dallo Jiangsu Suning. Classe 1986, 34 da compiere a febbraio, col club cinese l'italoargentino ha collezionato ben 40 presenze e ora vorrebbe rimettersi in discussione con il Monza.

Monza, Galliani euforico: "Stiamo facendo un percorso virtuoso"

Se gli ottimi risultati sul campo sono frutto del lavoro di Brocchi, fuori dal prato verde c'è l'amministratore delegato Adriano Galliani che lavora per rendere la società di Berlusconi sempre più grande. Proprio Galliani rilasciato un'intervista a Tuttosport: