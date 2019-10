Durante l'assemblea dei soci l'ad Gazidis ha dichiarato: "Si può investire pure in giocatori esperti". Il centrocampista croato del Barça può fare al caso di Pioli.

di Redazione Fox Sports - 29/10/2019 08:27 | aggiornato 29/10/2019 08:32

Un giocatore d'esperienza che possa affiancare e far crescere i giovani talenti presenti in rosa. Questo il profilo cercato dal Milan di Stefano Pioli già a gennaio. Lo ha detto anche l'amministratore delegato dei rossoneri, Ivan Gazidis, durante l'assemblea dei soci:

A gennaio non mi piace essere molto attivo sul mercato, ma a volte è necessario. E possiamo investire anche in giocatori di esperienza come avevamo fatto con Higuain

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il sogno del Milan resta Luka Modric, già contattato in estate dallo Chief Football Officer Zvonimir Boban. La stella del Real Madrid, 34 anni compiuto lo scorso settembre, ha il contratto in scadenza a giugno 2020 ma potrebbe cambiare aria già a gennaio.

Calciomercato Milan, piace Rakitic

Da un croato all'altro. Piace anche Ivan Rakitic, dal 2014 al Barcellona dove però quest'anno sta giocando pochissimo ed è ormai finito ai margini. Il prezzo dei cartellini di Modric e Rakitic non spaventa, al contrario degli ingaggi che al momento sono fuori portata per le casse del Diavolo.

Da non escludere che l'acquisto di uno dei due possa essere finanziato da una cessione importante come quella di Suso o Donnarumma, ipotesi questa che Maldini e Boban non vorrebbero prendere subito in considerazione.