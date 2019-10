Il club bianconero pensa già alla prossima estate e ai giocatori che potrebbero rinforzare ulterioramente la rosa: piacciono Eriksen, Alderweireld e Son.

di Redazione Fox Sports - 29/10/2019 11:11 | aggiornato 29/10/2019 11:16

La stagione è ancora all'inizio, manca ancora tanto all'epilogo ma non è mai presto per programmare e pensare al futuro. Lo sta facendo la Juventus, che è già proiettata alla prossima sessione estiva di calciomercato e ha iniziato a stilare una lista di obiettivi.

Tre di questi indossano la maglia del Tottenham e rispondono ai nomi di Christian Eriksen, Toby Alderweireld ed Heung-min Son.

Domenica - riporta Tuttosport - alcuni emissari del club bianconero sono stati avvistati ad Anfield dov'era in corso Liverpool-Tottenham, gara che ha visto i Reds imporsi per 2-1. Con ogni probabilità è stata l'occasione per iniziare a parlare di future trattative con i dirigenti della società londinese.

Eriksen andrà a scadenza il 30 giugno 2020

Calciomercato Juventus, occhi in casa Tottenham

Eriksen non è un nome nuovo dalle parti della Continassa. Già la scorsa estate la Juve ci aveva fatto un pensierino prima di rimandare ogni discorso a giugno prossimo, quando Paratici potrebbe perfezionare un altro colpo da urlo a costo zero.

La concorrenza è ovviamente spietata, sul danese ci sono infatti anche Real Madrid e Manchester United. In scadenza c'è pure Alderweireld, pilastro degli Spurs che potrebbe fare al caso della difesa Sarri.

E chiudiamo con il sucoreano Son, legato al Tottenham fino al 2023. Prenderlo vorrebbe dire assicurarsi un talento conosciutissimo in Asia e quindi trarre grandi vantaggi in un mercato in vertiginosa ascesa.