Il giocatore del Barcellona dice di non essere felice in Spagna e strizza l'occhio all'allenatore dell'Inter.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 29/10/2019 19:09 | aggiornato 29/10/2019 19:13

Uno spiraglio di calciomercato per l'Inter, forse anche qualcosa di più. Arturo Vidal non usa mezzi termini per indicare il suo stato di insoddisfazione nel Barcellona, un club dove fino a questo momento il centrocampista cileno non ha mai giocato con grande continuità:

Non sono contento, non sono felice. Però voglio cambiare questa situazione e guadagnarmi un posto da titolare. Nella mia carriera sono sempre stato titolare, questa volta no, ma rimango tranquillo perché prima o poi ci riuscirò. Non sono soddisfatto, ma sono decisioni che spettano all'allenatore, io cerco solo di dare il mio contributo

Calciomercato Inter, Vidal infelice a Barcellona

Se queste parole vengono poi associate anche a quelle su Conte, ecco che la pista di calciomercato allora viene resa ancora più viva:

Se penso a lui mi vengono in mente tante cose belle. Lui ci ha aiutato a fare il salto di qualità e a diventare uno dei migliori. Nel calcio la cosa più importante è la fiducia, quando un tecnico del prestigio di Conte ti dà fiducia migliori molto.

Si dice che per fare una prova servano tre indizi. Questi sono già due.