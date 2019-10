L'attaccante svedese ha pubblicato una story su Instagram in cui annuncia il suo ritorno in Spagna. Ma il calcio non c'entra niente...

di Redazione Fox Sports - 29/10/2019 15:16 | aggiornato 29/10/2019 15:21

Anche a 38 anni Zlatan Ibrahimovic è uno dei giocatori più corteggiati del calciomercato. L'attaccante svedese ha un contratto con i Los Angeles Galaxy in scadenza il 31 dicembre, ma la sua stagione è già terminata vista l'eliminazione ai playoff per mano del Los Angeles FC. E così in questi giorni le voci si rincorrono.

In Italia l'ex Manchester United verrebbe accolto di corsa dal Napoli di Carlo Ancelotti, tecnico che lo ha allenato al PSG e con cui ha un meraviglioso rapporto. Si è parlato anche di un'affascinante ipotesi Bologna, dove ad aspettarlo a braccia aperte c'è Sinisa Mihajlovic.

Ma intanto è stato lo stesso Ibra a parlare del suo futuro con una story su Instagram: "Ciao Spagna, indovina? Sto tornando". Facile immaginare si riferisse alla Liga, vinta da Ibra nel 2009/10 quando segnò 21 gol col Barcellona (16 in campionato e 5 tra Champions e Coppa del Re). Ma invece in ballo c'è un rapporto di sponsorizzazione. Insomma, ancora non si conosce il destinto dell'attaccante. Ogni giorno potrebbe però essere quello buono per conoscerlo.