L'Inter, proprio la squadra che si troverà di fronte stasera. Sarà una partita delicatissima per le Rondinelle, con Corini in bilico e Prandelli pronto a sostituirlo. Tonali vuole lasciare il segno anche stavolta per "salvare" l'allenatore che l'ha fatto crescere esponenzialmente.

Nove anni anni fa il ragazzo di Lodi sognava di calcare questi palcoscenici, come scritto in una lettera inviata a Santa Lucia e pubblicata da Sky Sport: "Mi puoi dire se diventerò un calciatore?", la domanda del piccolo Tonali.

