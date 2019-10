Al Rigamonti è in corso Brescia-Inter, gara del turno infrasettimanale valido per la decima giornata di Serie A. I nerazzurri sono avanti 2-0 grazie ai gol di Lautaro Martinez (il quinto del Toro in questo campionato) e Romelu Lukaku (a quota 7). L'argentino è stato molto fortunato nel calciare dalla distanza e trovare la deviazione decisiva di Cistana, pulita e bellissima invece la conclusione di mancino dell'ex Manchester United.

