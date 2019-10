Il tecnico del Leed ha lodato la protesta contro Piñera: "Li ammiro". Ma l'ex portiere non ci sta: "Facile parlare dall'Inghilterra".

di Daniele Minuti - 29/10/2019 19:17 | aggiornato 29/10/2019 19:21

Le parole di Marcelo Bielsa sul Cile fanno discutere: qualche giorno fa all'allenatore del Leeds è stato chiesto un commento sul caos che sta accadendo a Santiago dopo gli anni passati sulla panchina della Nazionale.

El Loco, che fu commissario tecnico della Roja per 4 anni fra il 2007 e il 2011, ha provato a rimanere sulle sue parlando delle durissime proteste rivolte al governo di Piñera che da giorni hanno gettato il Cile nel caos ma ha comunque chiarito quale sono le sue posizioni.

Sono solo un allenatore e la mia opinione conta come le altre, in più non sono cileno. Ma ammiro quello che stanno facendo i cittadini che stanno sfruttando la democrazia in modo diverso.

Queste parole però non sono passate inosservate e l'opinione pubblica cilena filogovernativa non ha apprezzato il commento di Bielsa, con un suo ex giocatore che non gli ha risparmiato durissime critiche: José Luis Chilavert.

Bielsa dà il suo appoggio alla rivolta in Cile, Chilavert lo critica: "Sei un populista"

L'ex portiere paraguaiano, che è stato allenato da Bielsa quando vestiva la maglia del Velez Sarsfield, ha scritto un tweet molto chiaro nei confronti del Loco attaccandolo per le sue dichiarazioni sulla situazione cilena.

Marcelo Bielsa,usted está a favor de los delincuentes que queman edificios,trenes, autos, se nota que No ha aprendido nada de la vida,es fácil opinar desde Inglaterra y eso que le enseñamos el éxito en Vélez y No ha aprendido nada.Los fracasos en el fútbol,lo llevo al populismo. pic.twitter.com/WfHmvvVOAQ — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) October 27, 2019