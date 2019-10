I due Hall of Famer si preparano per il loro match a squadre e il campione universale affronta Erick Rowan in un Falls Count Anywhere Match.

di Marco Ercole - 28/10/2019 17:27 | aggiornato 28/10/2019 18:32

Pochi giorni prima della sua difesa del titolo universale contro "The Fiend" Bray Wyatt a WWE Crown Jewel (il prossimo ppv in Arabia Saudita in programma giovedì 31 ottobre, dalle 18 diretta scritta su FOXSports.it), Seth Rollins affronta in un Falls Count Anywhere Match uno dei vecchi discepoli di Wyatt, Erick Rowan.

Nella stessa puntata di Raw, che per l'occasione andrà in onda dall'Enterprise Center di St. Louis (Missouri), le due leggende Hulk Hogan e Ric Flair appariranno per preparare il match 5 contro 5 tra i loro team nello show in Arabia Saudita. Inoltre, la Raw Women's Champion Becky Lynch affronterà metà delle Women's Tag Team Champions, cioè Kairi Sane, in un single match.

WWE Hulk Hogan e Ric Flair annunciati a WWE Raw

WWE Raw 28 ottobre 2019

In più ci sarà un faccia a faccia tra Rusev e Lana a “The King’s Court”, mentre Ricochet se la vedrà con Drew McIntyre in una nuova anticipazione del match a squadra a Crown Jewel. Questo e molto altro ve lo racconteremo come sempre qui su WWE-ek Raw, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it, dove potrete trovare WWE News e Highlights della puntata.

Seguono aggiornamenti a partire dalle 6.30 di mattina...