Giallorossi ospiti dei friulani nel turno infrasettimanale.

di Redazione Fox Sports - 28/10/2019 20:48 | aggiornato 28/10/2019 20:53

Sarà Udinese-Roma la gara valida per la 10ª giornata di Serie A e valida per il turno infrasettimanale. I friulani sono chiamati al riscatto dopo la pesante sconfitta subita in casa dell'Atalanta domenica scorsa, 7-1 in favore della squadra di Gasperini. I giallorossi, invece, sono usciti con i tre punti in tasca dalla partita dell'Olimpico contro il Milan: 2-1 grazie alla rete decisiva di Zaniolo.

Udinese-Roma: probabili formazioni

Getty Images Okaka sarà titolare contro la Roma

Tudor dovrebbe proporre Okaka davanti, con Nestorovski al suo fianco: solo panchina per Lasagna. Sulla fascia di destra, invece, Ter Avest è in vantaggio su Pussetto.

Uomini contati per Fonseca, che adesso dovrà fare i conti anche con lo stop di Spinazzola. Si rivede invece Under, ma solo dalla panchina.

Udinese (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski. Allenatore: Tudor.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Fazio, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Perotti; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Dove vedere Udinese-Roma in TV e streaming

Udinese-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva in streaming da DAZN, il servizio di streaming su abbonamento. Se però siete clienti Sky e avete attivato l'abbonamento con DAZN, potete vedere Udinese-Roma sul canale 209 del satellite.