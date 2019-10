A segno Dzeko, Theo Hernandez e Zaniolo.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 28/10/2019 00:07 | aggiornato 28/10/2019 00:12

Roma-Milan è stato il match delle 18 della 9ª giornata di Serie A andato in scena all'Olimpico. I giallorossi sono reduci da due pareggi: il primo contro la Sampdoria in campionato, 0-0 a Marassi, il secondo in Europa League contro il Gladbach, 1-1 seguito dalle polemiche per il rigore concesso ai tedeschi. Un pareggio anche per il Milan, che si è visto rimontare in extremis dal Lecce a tempo scaduto, chiudendo sul 2-2 la prima di Pioli sulla panchina meneghina. La Roma vince 2-1 grazie alle reti di Dzeko e Zaniolo. Nel mezzo il gol di Theo Hernandez.

Nel turno infrasettimanale la Roma sarà impegnata nella trasferta di Udine, mercoledì 30 ottobre alle 21. Il Milan giocherà invece in casa contro la SPAL giovedì 31 ottobre alle 21.