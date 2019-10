Serie A, Fiorentina: Ribery rischia maxi squalifica

Adesso Ribery rischia una lunga squalifica, dipenderà molto da ciò che scriverà il guardalinee Passeri nel referto. Il fatto che il tutto sia andato in tv non fa che aumentare il rischio stangata, che priverebbe la Fiorentina del suo uomo simbolo per un cospicuo numero di partite di Serie A .

Era già nervoso al momento della sostituzione, come mai era stato prima. Franck Ribery aveva dimostrato di non essere lucido, lo ha confermato al termine della partita di Serie A tra la Fiorentina e la Lazio.

