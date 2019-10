La nona giornata di Serie A è appena terminata ed è già l'ora di pensare alla prossima. In settimana infatti andrà in scena il turno infrasettimanale che sarà inaugurato da Parma-Hellas Verona e Brescia-Inter, rispettivamente in programma alle 19 e alle 21. Alla vigilia di queste due sfide sono state rese note le designazioni arbitrali. A dirigere il big match Napoli-Atalanta, mercoledì alle ore 19, sarà Giacomeli, mentre a fischiare in Juventus-Genoa sarà Giua. E ancora, Milan-SPAL è stata affidata a Piccinini, Brescia-Inter a Fabbri e Udinese-Roma a Irrati. L'esperto Orsato sarà il direttore di gara di Lazio-Torino.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK