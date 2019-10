Il Saints hanno incappato nella peggior sconfitta casalinga della storia della Premier League: il club ha devoluto lo stipendio del giorno della partita a un ente benefico.

di Daniele Minuti - 28/10/2019 14:31 | aggiornato 28/10/2019 14:36

Il clamoroso 9-0 rifilato dal Leicester al Southampton nell'ultimo turno di Premier League è passato alla storia come la più larga vittoria in trasferta mai vista nel campionato inglese. Ma se questo deve dare grande orgoglio alle Foxes, va considerato anche il lato degli sconfitti.

I Saints non se la stanno passando sicuramente bene in questi primi due mesi di stagione e il terzultimo posto in classifica con soltanto 2 vittorie nelle prime 10 giornate certifica che l'annata sarà molto complicata per i giocatori allenati da Hasenhuttl.

Il cammino è difficile visto che i prossimi due impegni saranno in casa del Manchester City (doppio match in una settimana fra Coppa e Premier League) ma rimane ancora viva l'umiliazione di una sconfitta clamorosa subita davanti ai propri tifosi nel tuo stadio.

Southampton-Leicester 9-0: i Saints devolvono lo stipendio in beneficenza

Per questo motivo il Southampton ha annunciato che lo stipendio che i membri dell'intera rosa avrebbero percepito nella partita di venerdì sera sarà versato nelle casse dell'ente benefico Saints Foundation, affiliato al club.

#SaintsFC’s first-team players and coaching staff have decided to donate their wages from last Friday to @SFC_Foundation: https://t.co/EMVlHTrjr6 — Southampton FC (@SouthamptonFC) October 27, 2019

Nel comunicato la dirigenza spiega che questo è un primo passo ritenuto dovuto dopo la bruttissima serata passata dai tifosi e che staff e giocatori sono già concentrati in vista delle prossime sfide di Manchester.