Il portoghese avrebbe già ricevuto la visita degli emissari di France Football.

2 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 28/10/2019 09:38 | aggiornato 28/10/2019 09:43

Cristiano Ronaldo è il favorito alla vittoria del Pallone d'Oro 2019. Questa la notizia di oggi data da Il Corriere dello Sport, secondo cui il centrale del Liverpool Virgil van Dijk sarebbe stato superato in vetta dal fuoriclasse portoghese. Non solo. Il numero 7 della Juventus avrebbe addirittura ricevuto la visita degli emissari di France Football, la rivista francese che assegna l'ambito riconoscimento.

L'ex Real Madrid avrebbe partecipato a una cena con i rappresentanti della rivista insieme al direttore sportivo dei bianconeri Fabio Paratici. Un'indiscrezione che, se dovesse essere confermata, avvicinerebbe sensibilmente CR7 alla vittoria del sesto Pallone d'Oro della sua carriera. In caso di trionfo, erediterebbe il premio da Luka Modric, quest'anno neanche inserito tra i 30 candidati.

Ma soprattutto staccherebbe l'eterno rivale Lionel Messi e almeno per i prossimi due anni sarebbe sicuro di essere il giocatore ad aver vinto più volte il Pallone d'Oro. Tra i calciatori in lizza per la vittoria c'è anche il portiere del Liverpool Alisson, che ha vinto la Champions League come van Dijk e in più la Copa America col Brasile. Il verdetto verrà svelato il 2 dicembre.