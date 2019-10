Partenopei impegnati contro la squadra di Gasperini nel match di mercoledì.

di Redazione Fox Sports - 28/10/2019 20:26 | aggiornato 28/10/2019 20:31

Napoli-Atalanta è la gara in programma per la 10ª giornata di Serie A e valida per il turno infrasettimanale. La squadra di Ancelotti arriva dal pareggio contro la SPAL, un pari che ha bloccato gli azzurri proprio in favore dell'Atalanta. I bergamaschi, col 7-1 rifilato all'Udinese, si sono portati in terza posizione a +3 dal Napoli.

Napoli-Atalanta: probabili formazioni

Getty Images Muriel sarà titolare al San Paolo

Nel Napoli torna in porta Meret, mentre in difesa out Malcuit per un lungo infortunio. Da valutare Manolas, nel caso di forfait ci sarà Maksimovic. Mario Rui sicuro di un posto da titolare sulla sinistra, così come Fabian Ruiz in mezzo al campo. In attacco confermati Mertens e Milik, panchina per Lozano.

Problemi in difesa per Gasperini, che deve rinunciare sia a Palomino che a Masiello. Pronti dunque Kjaer e Djimsiti insieme a Toloi. A centrocampo torna Freuler con De Roon, mentre Gomez dovrebbe riposare per lasciare spazio a Malinovski.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Mertens. Allenatore: Ancelotti.

Atalanta (3-4-2-1-): Gollini; Toloi, Kjaer, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovski, Ilicic; Muriel. Allenatore: Gasperini.

Dove vedere Napoli-Atalanta in TV e streaming

Napoli-Atalanta sarà visibile in esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere Napoli-Atalanta in streaming è possibile accedere a Sky Go, solo se siete abbonati Sky. In alternativa, Napoli-Atalanta è visibile in streaming su NOW TV attraverso l'acquisto di ticket.