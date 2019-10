Pioli a caccia della prima vittoria sulla panchina del Milan.

28/10/2019 20:56

Milan-SPAL è la gara che chiude la 10ª giornata di Serie A e il turno infrasettimanale. I rossoneri arrivano alla gara di giovedì 31 ottobre dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Roma, 2-1 in favore dei giallorossi. La SPAL, invece, ha guadagnato un punto nell'ultimo turno, 1-1 contro il Napoli.

Milan-SPAL: probabili formazioni

Getty Images Leao ancora titolare contro la SPAL

Calabria dovrebbe tornare titolare al posto di Conti sulla destra, nonostante l'errore dell'Olimpico. A centrocampo ballottaggio serrato Bennacer-Biglia, mentre in attacco Leao dovrebbe spuntarla ancora su Piatek.

Semplici dovrà valutare fino all'ultimo Igor e Kurtic, a rischio a causa di un affaticamento. In mezzo al campo ballottaggio Murgia-Valdifiori per una maglia da titolare.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Biglia, Paquetà; Suso, Leao, Calhanoglu. Allenatore: Pioli.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari. Allenatore: Semplici.

Dove vedere Milan-SPAL in TV e streaming

Milan-SPAL sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sul canale Sky Calcio 254. Per vedere Milan-SPAL in streaming basta collegarsi a Sky Go e accedere, se siete abbonati Sky, con le vostre credenziali. In alternativa, è possibile vedere la gara di San Siro acquistando dei ticket su NOW TV.