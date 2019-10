Le parole dell'attaccante biancoceleste dopo la vittoria contro la Fiorentina.

Al termine di Fiorentina-Lazio, match valido per il posticipo domenicale della nona giornata di Serie A vinto 2-1 dai biancocelesti, ha parlato il man of the match Ciro Immobile. Diversi gli argomenti affrontati dall'attaccante, a cominciare da quel rigore ceduto nel finale a Caicedo:

Prima lo voleva tirare Luis Alberto e lo meritava perché l'aveva conquistato, ma io gli ho detto di no perché lo volevo calciare io. Lo voleva tirare anche Felipe Caicedo, mi ha detto che se la sentiva e io gli ho detto di sì, quindi c'è stato un mezzo casino (ride, ndr). Per non fare troppo casino Luis Alberto si è allontanato, Felipe ha preso il pallone e ho detto: "Dai, tira tu". Però sia Luis che Felipe sono giocatori e uomini veri che meritano tanto e hanno fatto tanto per il gruppo. Poi ho detto a Luis scherzando che se avesse fatto gol, non si sarebbe creata questa discussione (ride, ndr)

Di questo episodio ha parlato anche Inzaghi: