Insomma, un chiaro messaggio sulle sue condizioni. Di sicuro però Pjanic salterà la gara del turno infrasettimanale contro il Genoa, per riposare e provare a recuperare per il derby contro il Torino in programma sabato 2 novembre alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Nella partita pareggiata 1-1 dalla Juventus contro il Lecce (reti di Dybala e Mancosu) si è fermato Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco è uscito per infortunio al 67' e nella mattinata odierna si è sottoposto agli accertamenti strumentali del caso presso il J Medical per valutare l'entità del problema all’adduttore.

