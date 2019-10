Secondo la stampa francese, i parigini puntano il giocatore della Juventus per il mercato invernale: Leonardo lo vuole per sostituire Kurzawa.

0 condivisioni

di Daniele Minuti - 28/10/2019 19:01 | aggiornato 28/10/2019 19:05

Il Paris Saint-Germain guarda in casa della Juventus: i campioni di Francia, stando a quanto riportato dalla stampa transalpina, avrebbero messo nel mirino Mattia De Sciglio in vista della sessione di calciomercato invernale.

La notizia è di Le Parisien: i parigini hanno un problema nella batteria dei terzini, con i titolari che nella mente dell'allenatore Thomas Tuchel sarebbero Bernat a sinistra e Kehrer a sinistra. Il giocatore tedesco però è fermo per infortunio da agosto e il suo problema al piede destro continua a tenerlo fuori per problemi di cicatrizzazione.

La situazione peggiora pensando che Meunier e Dagba non stanno dando le garanzie adatte al tecnico del PSG, con Kurzawa ormai sempre più fuori dal progetto (non è stato neanche convocato per la sfida contro l'Olympique Marsiglia). Motivo per cui De Sciglio è diventato una priorità.

De Sciglio è nel mirino del Paris Saint-Germain per gennaio

Juventus, il PSG vuole De Sciglio a gennaio

I campioni di Francia sono pronti a fare un'offerta per De Sciglio a gennaio, scelto per la sua capacità di giocare su entrambe le fasce: in estate il terzino della Juventus fu trattato, con in ballo anche un possibile scambio con Meunier, opzione che potrebbe essere rimessa in piedi. In ogni caso la proposta ci sarà (sembra di circa 10 milioni di euro) e se i bianconeri avessero un sostituto già pronto, l'affare potrebbe andare in porto.