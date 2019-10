I bianconeri impegnati contro il Genoa dopo il pari di Lecce.

28/10/2019

Dopo il pari di Lecce, i bianconeri affrontano il Genoa. È Juventus-Genoa la gara dell'Allianz Stadium di mercoledì 30 ottobre valida per la 10ª giornata di Serie A. La squadra di Sarri cerca il riscatto dopo il pareggio contro il Lecce di sabato scorso, mentre il Genoa ha vinto 3-1 in casa contro il Brescia al debutto di Thiago Motta sulla panchina del Grifone.

Le probabili formazioni di Juventus-Genoa

Getty Images Cristiano Ronaldo tornerà titolare contro il Genoa

Torna titolare Ronaldo dopo la non convocazione contro il Lecce. Il portoghese dovrebbe far coppia con Dybala, vista la botta alla testa subita da Higuain nella trasferta pugliese. Out Pjanic, Bentacur sarà il regista, mentre ai suoi lati giocheranno Khedira e Matuidi. Bernardeschi confermato in mediana.

Dopo il gol decisivo, Kouamé potrebbe tornare titolare proprio contro i bianconeri. Ballottaggio sulla corsia di destra, con Ghiglione in vantaggio su Biraschi.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Demiral, Alex Sandro; Khedira, Bentacur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Genoa (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Radovanovic; Lerager, Pandev, Kouamé; Pinamonti. Allenatore: Thiago Motta.

Dove vedere Juventus-Genoa in TV e streaming

Juventus-Genoa sarà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 251. Per vedere Juventus-Genoa in streaming è possibile collegarsi a Sky Go, riservato agli abbonati Sky, oppure su NOW TV acquistando dei ticket.