Coca-Cola è da sempre vicina al mondo del calcio e invita tutti a stare insieme, trascorrere momenti felici e positivi tifando per la propria squadra del cuore. Siamo entusiasti di condividere questa passione e comunicare questi valori insieme a un’icona dello sport come Juventus

Un brand come Coca-Cola si inserisce perfettamente nell'attuale strategia di sviluppo del Club anche attraverso collaborazioni con partner di grande valore e prestigio. Questo accordo si focalizzerà sulla valorizzazione del mercato italiano, importantissimo per entrambi, attraverso le attività che andremo ad implementare insieme. Rimane costante l’ambizione di crescere assieme nel prossimo futuro

La Juventus continua a crescere in campo e fuori. Di oggi è infatti la notizia che il club bianconero abbia sottoscritto un nuovo accordo commerciale con Coca-Cola per le prossime due stagioni, con il colosso statunitense che diventa così Official Partner della Vecchia Signora in Italia. Queste le parole dello Juventus Chief Revenue Giorgio Ricci:

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK