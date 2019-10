Passo importante per la costruzione del nuovo impianto che potrebbe sorgere a San Siro ma accanto a quello attuale.

di Daniele Minuti - 28/10/2019 21:08 | aggiornato 28/10/2019 21:14

Importante passo avanti verso la costruzione del nuovo stadio voluto da Milan e Inter: oggi infatti è arrivata per la prima volta un parere ufficiale dal comune del capoluogo lombardo che ha detto sì al nuovo impianto.

Il consiglio comunale ha dato il suo ok per portare avanti il progetto tanto agognato da rossoneri e nerazzurri per la creazione di una nuova casa per le squadre, specificando però che il parere sull'eventuale abbattimento del Giuseppe Meazza è negativo.

È stato infatti specificato che lo stadio in San Siro dovrà rimanere intatto per ragioni di importanza storica: lo storico impianto infatti è stato definito "iconico e un luogo che ha rilevanza nazionale e internazionale per tutti gli appassionati di calcio".

Nuovo stadio di Milan e Inter, il Comune dice sì

Dopo questa votazione (27 voti favorevoli ad accogliere la richiesta di Milan e Inter) è quindi ufficiale che se ci sarà un nuovo stadio, questo sorgerà nella stessa zona e accanto al Giuseppe Meazza. Ma per farlo ci dovranno essere modifiche come l'aumento della zona verde e a riduzione delle costruzioni previste.

Dopo la votazione sono arrivate all'ANSA le parole del sindaco di Milano, Beppe Sala: