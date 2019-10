Noi non vogliamo porci limiti e l'obiettivo è quello di tornare gradualmente ad alti livelli: dovremo lavorare e sacrificarci, cose che Antonio Conte ci garantisce. Il mister è in difficoltà per gli infortuni ma siamo con lui. Abbiamo dei paletti finanziari da rispettare ma pensiamo che la rosa sia adatta a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati.

Rispondendo alle domande sul suo allenatore, Marotta ha chiarito che lui e il resto della dirigenza sono totalmente con Conte nel percorso di crescita interista. Ma che la squadra è stata costruita per lottare per il vertice.

Oggi in casa dei nerazzurri era un giorno particolare perché si è tenuta l'assemblea degli azionisti in cui è stato approvato il bilancio del 2019. E se i numeri economici della società sono particolarmente incoraggianti, c'è stato spazio anche per parlare del lato sportivo.

L'occasione persa dall' Inter nella partita contro il Parma, finta 2-2 dopo che poche ore prima la Juventus era stata fermata sul pareggio dal Lecce, ha portato Antonio Conte a sfogarsi nelle interviste dopo il fischio finale. In particolare l'allenatore si è detto preoccupato della rosa a disposizione, non pronta a competere ad alti livelli vista la situazione dei tanti infortuni.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK