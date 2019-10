Il centrale dell'AZ Alkmaar ha perso due incisivi in uno scontro aereo col connazionale.

di Redazione Fox Sports - 28/10/2019 10:14 | aggiornato 28/10/2019 10:19

Ha finito la partita senza i due incisivi. Lui è Pantelis Hatzidiakos, centrale dell'AZ Alkmaar e della Nazionale Under 21 greca. Nel match giocato in casa del PSV, valido per l'11esima giornata di Eredivisie e terminato 4-0 per l'AZ (doppietta di Boadu e reti di Svensson e de Wit), il difensore classe 1997 ha avuto la peggio in un contrasto aereo con il connazionale Konstantinos Mitroglu.

Una volta atterratto, infatti, Hatzidiakos si è reso conto di aver perso i due incisivi superiori. Immediatamente è intervenuto lo staff medico dell'AZ che ha medicato il giocatore e soprattutto ha recuperato i denti caduti sul prato verde e li ha messo in un sacchetto.

Ha stupito poi la reazione di Hatzidiakos, che invece di prendersela per il gomito alto di Mitroglu si è messo a ridere mostrandosi senza denti in mondovisione. Il giocatore dell'AZ è poi rimasto in campo per i successivi dieci minuti e non ha pensato neanche un attimo a lasciare il terreno di gioco.