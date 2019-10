Il campione portoghese della Juventus celebra i 700 gol e parla pure del suo futuro.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 28/10/2019 14:53 | aggiornato 28/10/2019 15:17

Nuovo indizio in vista del prossimo Pallone d'Oro? E la modifica delle quote di questa mattina che hanno visto Cristiano Ronaldo superare van Dijk sono forse effetto di quello che stiamo per raccontarvi? Ancora non c'è una risposta a queste domande, di certo c'è che CR7 sia sulla copertina del nuovo numero di France Football, rivista organizzatrice del più importante e illustre trofeo individuale per i calciatori.

Cristiano Ronaldo non è lì casualmente, è in prima pagina perché ha concesso un'intervista (realizzata a Torino) per celebrare il suo recente traguardo dei 700 gol in carriera. E dall'anteprima di questa copertina è possibile anche vedere delle piccole anticipazioni del contenuto del botta e risposta:

Per rimanere tra i migliori devo essere intelligente. Il mio obiettivo è rimanere giovane anche invecchiando e quando terminerò la mia carriera mi disconnetterò da tutto.

Nuovi indizi portano al Pallone d'Oro a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo in copertina su France Football

Attraverso il sito internet di France Football, poi, è possibile vedere anche altre piccole anticipazioni dell'intervista, che tocca molti temi, a partire ovviamente dall'ultimo record:

Settecento gol? È un numero impressionante che mi rende ancora più orgoglioso, pochi giocatori l'hanno raggiunto. Il mio preferito? Se mi chiedi di scegliere, direi il gol contro la Juventus.

C'è modo anche di parlare dei suoi inizi e soprattutto dell'eterna rivalità con Leo Messi:

All'età di 19-20 anni, ho capito che il calcio, era numeri, titoli, record e obiettivi. Messi? Essere uno di fronte all'altro in Spagna ci ha permesso di essere migliori, più efficienti... Al Real, ho sentito più la sua presenza di Manchester, quindi un po' più di pressione. Da un certo punto di vista, è stata una sana rivalità.

Ultima anticipazione è quella legata ai consigli che Cristiano Ronaldo dà per riuscire a segnare così tanti gol: