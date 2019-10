"Non fare come Zaniolo!". Queste le parole rivolte da Fabio Capello alla stellina dell'Inter Sebastiano Esposito dopo il match vinto 2-0 dai nerazzurri contro il Borussia Dortmund. Una battuta che ha scatenato un'infinità di polemiche e che lo stesso Don Fabio ha voluto spiegare a Sky Sport:

A Roma mi hanno capito male e si è scatenato il finimondo, ma lì con tutte le radio che hanno è facile interpretare male. Io parlavo a un ragazzo di 17 anni come avrebbe fatto un nonno, parlavo a un giovane che aveva esordito in Champions League facendo una bella figura. Cercavo di dirgli che ora avrà tanta gente attorno che gli dirà che è un fenomeno, verrà caricato di responsabilità e potrà perdere la testa. Ho tirato in mezzo Zaniolo visto quello che gli è successo in Nazionale con Kean. Di Biagio li mandò in tribuna per dare un segnale perché avevano sbagliato, il mio a Esposito era un suggerimento. Quando Mancini non ha convocato Zaniolo e Kean è stato applaudito, io invece che parlavo come un nonno sono stato attaccato