Lo spagnolo è tra i giocatori più contestati dalla tifoseria rossonera: a gennaio o a giugno potrebbe essere ceduto in Liga.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 28/10/2019 19:52 | aggiornato 28/10/2019 19:57

In assoluto il giocatore più bersagliato e criticato dai tifosi del Milan. Suso non sta vivendo un bel momento, tutt'altro. In stagione ha collezionato nove presenze e non è mai riuscito ad andare a segno. Inevitabile quindi che sia stato tra i primi a finire sul banco degli imputati.

E intanto è notizia di oggi che il giocatore classe 1993, con un contratto in scadenza nel 2022, abbia manifestato la volontà di trasferirsi al Siviglia, società che ha come direttore sportivo un suo grande estimatore, Monchi, che ha provato a prenderlo quando era dirigente della Roma. In Andalusia ritroverebbe anche il suo ex ct Julen Lopetegui, un altro motivo per vestire il biancorosso.

Suso ha una clausola rescissoria di 40 milioni, ma l'intenzione del club spagnolo è di proporre uno scambio con l'ex Palermo Franco Vazquez più soldi. Prima però Monchi vorrebbe cedere Ocampos che viene valutato ben 45 milioni.