Wanda Nara: "Sì, Icardi sarebbe potuto andare al Milan"

Mauro Icardi sta andando avanti a doppiette. Dopo quella rifilata al Brugge in Champions League, l'attaccante argentino si è ripetuto in Ligue 1 nel 4-0 rifilato dal PSG al Marsiglia portando il suo bottino stagionale a 7 gol e 1 assist in 7 presenze.

E pensare che Maurito sarebbe potuto rimanere Italia, precisamente a Milano. Lo ha svelato la moglie-agente, Wanda Nara, ospite come di consueto della trasmissione Tiki Taka:

C'era la possibilità di portare Mauro al Milan. Personalmente sarebbe stata più comoda una scelta come questa, restando a Milano, ma una squadra come il PSG è stata la migliore decisione per la sua carriera. Andare in Francia era la scelta più difficile per me, sono appena arrivata qua da Parigi e domattina riparto, i miei figli sono a Parigi. Ma così è stato meglio per la carriera di Mauro