Se arrivare a Vidal risultasse impossibile, si prenderebbero in considerazione le alternative che rispondono ai nomi di Matic del Manchester United e Sandro Tonali del Brescia. Il primo è un altro pupillo di Conte che lo ha avuto al Chelsea, il secondo sta incantando alla prima stagione in Serie A.

"Sono molto preoccupato, giocano sempre gli stessi giocatori". Queste le parole pronunciate da Antonio Conte al termine di Inter-Parma, match della nona giornata di Serie A terminato 2-2. Dichiarazioni non casuali. Il tecnico ha voluto mandare un chiaro messaggio alla società, ha chiesto un aiuto per raggiungere obiettivi ambiziosi. E con la rosa a disposizione non pensa di riuscirci.

