Nerazzurri impegnati in casa del Brescia nel turno infrasettimanale.

di Redazione Fox Sports - 28/10/2019 20:14 | aggiornato 28/10/2019 20:19

Dopo il pareggio contro il Parma, la squadra di Conte prova a rialzarsi al Rigamonti. Inter-Brescia è il match in programma martedì 29 ottobre e valido per la 10ª giornata di Serie A. I nerazzurri non hanno approfittato del pareggio della Juventus nel turno scorso e hanno pareggiato 2-2 in casa contro il Parma. Il Brescia, invece, è caduto contro il Genoa: 3-1 per il grifone al debutto di Thiago Motta sulla panchina rossoblù.

Brescia-Inter: probabili formazioni

Getty Images Politano dovrebbe giocare titolare contro il Brescia

Corini perde Chancellor per infortunio, al suo posto Gastaldello in difesa. Mateju in pole su Martella per un posto sull'out di sinistra. Romulo confermato come trequartista alle spalle di Balotelli e di Donnarumma, che torna titolare dopo la panchina di Genova.

Conte pensa ancora al turnover in difesa, questa volta a riposare potrebbe essere Skriniar, mentre De Vrij torna titolare. A sinistra rientra Asamoah mentre Candreva è in ballottaggio con Lazaro per un posto sull'out di destra. In avanti Politano insidia Lautaro per una maglia da titolare, con l'argentino che potrebbe rifiatare.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Gastaldello, Mateju; Bisoli, Tonali, Zmhral; Romulo; Donnarumma, Balotelli. Allenatore: Corini.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Politano, Lukaku. Allenatore: Conte.

Dove vedere Brescia-Inter in TV e streaming

Brescia-Inter sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere Brescia-Inter in streaming basta collegarsi a Sky Go, il servizio di streaming riservato agli abbonati Sky, oppure a NOW TV, la web TV accessibile tramite ticket.