Qualche giocatore della rosa mi aveva detto che in squadra c’era qualcuno di veramente forte. Mi avevano raccontato che era un giocatore ubn po' piccolino, ma che segnava tanti gol e aveva un dribbling spettacolare. Non lo conoscevo ancora, poi un giorno ci siamo visti al negozio della Nike all'aeroporto di El Prat. L’ho visto così piccolo e timido e ho pensato: "Ma è questo il giocatore di cui mi parlano così bene?".

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK