Al 10' Di Maria è arrivato sul fondo, è rientrato e col mancino ha messo in mezzo per Icardi, che prima ha colpito di testa e poi ha gonfiato la rete col destro avventandosi sulla respinta di Mandanda.

Il momento di Mauro Icardi. Dopo la doppietta rifilata in Champions League al Brugge, l'attaccante argentino ha fatto il bis anche contro il Marsiglia nel match valido per il posticipo domenicale dell'11esima giornata di Ligue 1 in scena al Parco dei Principi.

