El Tanque decisivo nella vittoria dei calabresi sul campo dell'Avellino.

di Redazione Fox Sports - 27/10/2019 18:32 | aggiornato 27/10/2019 18:37

Bastano cinque minuti al "Tanque" Denis per consentire alla Reggina di espugnare Avellino e confermarsi al primo posto in classifica del Girone C di Serie C. Mimmo Toscano lo manda in campo a ripresa iniziata e l'argentino lascia subito il suo timbro, segnando di testa al 64' e concedendo il bis al 69' con un destro in due tempi.

Una doppietta (un'altra) che lancia la Reggina e che rende inutile la rete dei padroni di casa messa a segno successivamente da Charpentier.

Con questa vittoria al Partenio la squadra di Toscano sale a 28 punti in classifica e Denis sale a quota 4 gol in campionato, dopo i primi 2 segnati la scorsa giornata (appena tre giorni fa) nella vittoria sul Picerno. Con un Tanque così, per la Reggina è decisamente lecito sognare.