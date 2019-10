A Milik risponde Kurtic.

di Redazione Fox Sports - 27/10/2019 19:44 | aggiornato 27/10/2019 19:49

La gara del San Paolo valida per la 9ª giornata di Serie A è stata SPAL-Napoli. I padroni di casa sono scesi in campo al Paolo Mazza dopo la sconfitta per 2-0 subita nell'ultimo turno in casa del Cagliari. Una vittoria, invece, per il Napoli, che ha superato 2-0 il Verona ed ha poi vinto in Champions League nella trasferta austriaca contro il Salisburgo. Al Mazza finisce 1-1 in virtù delle reti segnate da Milik prima e Kurtic poi.

La SPAL giocherà il posticipo del turno infrasettimanale giovedì 31 ottobre contro il Milan alle 21 a San Siro. Il Napoli giocherà invece mercoledì 30 ottobre alle 19 in casa contro l'Atalanta.