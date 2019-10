Le scelte da Paulo Fonseca e Stefano Pioli per la partita delle 18 di questo nono turno di campionato.

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Roma-Milan, la sfida delle 18 domenicali del nono turno di Serie A. Paulo Fonseca e Stefano Pioli hanno fatto le loro scelte per affrontare questa partita importantissima, che insieme a Fiorentina-Lazio in programma stasera rappresenta il big match di questa giornata di campionato.

Alla fine il tecnico della Roma ha optato per la soluzione rappresentata da Mancini a centrocampo (davanti alla difesa con Veretout nel 4-2-3-1 scelto da Fonseca) per ovviare alle tante assenze. Per quanto riguarda l'allenatore del Milan, invece, confermata la panchina per Piatek, con Leao dal primo minuto in attacco, terminale offensivo di un tridente completato da Calhanoglu e Suso.

Serie A, le formazioni ufficiali di Roma-Milan

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez, Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Mancini, Veretout, Zaniolo, Pastore, Perotti; Dzeko. All.: Fonseca.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Biglia, Kessie; Suso, Leao, Calhanoglu. All.: Pioli.