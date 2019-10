Serie A, Gasperini e la sua idea sull'Atalanta da Scudetto

Per il tecnico dei bergamaschi almeno per il momento è prematuro parlare di certi obiettivi.

di Redazione Fox Sports - 27/10/2019 17:33 | aggiornato 27/10/2019 17:38

Si presenta con il sorriso raggiante ai microfoni del post-partita, Gian Piero Gasperini. In Serie A l'Atalanta è riuscita a cancellare il 5-1 subito in Champions League contro il Manchester City, asfaltando l'Udinese, sconfitta 7-1. Non può che essere soddisfatto l'allenatore, che però concede delle attenuati agli avversari:

Sono altri tipi di partite, ogni gara ha la sua storia e avversario. Siamo stati agevolati dall’espulsione e quando l’Udinese è rimasta in 10 e sotto di un gol ci siamo esaltati. Quando giochi sotto questa curva i giocatori vogliono tutti far bella impressione. Ma è da anni che andiamo a segno con regolarità, anche con gol di ottima fattura.

Tanti i fattori positivi, su tutti la prestazione di Ilicic:

Ilicic oggi è stato straordinario, aveva una marcia in più. Questa è una bella giornata per noi, abbiamo un’ottima classifica, la squadra gioca, costruisce tanto. Andiamo avanti così. Muriel? Può migliorare ancora e diventare uno dei migliori attaccanti in circolazione, al pari di tanti altri più blasonati

Poi, la domanda più "scomoda". Ma questa Atalanta può vincere lo scudetto?

No, se me lo chiedi oggi no (sorride, ndr). La Juventus può solo perderlo, poi ci sono l'Inter e il Napoli su tutte. Ci sono altre squadre che hanno budget importanti, come la Roma, il Milan, tutte quelle che chiamate big, magari non per la classifica di Serie A ma per tutto quello che hanno dietro. È difficile il campionato, non è che dobbiamo illudere.

Oggi insomma no. Domani chissà...