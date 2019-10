Serie A, Napoli: la delusione di Insigne e Ancelotti

C'è inevitabilmente delusione nel Napoli dopo il pareggio di Ferrara contro la Spal nell'ultima giornata di Serie A. I ragazzi di Ancelotti non sono riusciti a sfruttare il doppio passo falso di Juventus e Inter del giorno prima, rimanendo così alle stesse distanze e non accorciando il gap. L'amarezza viene subito espressa di Insigne al termine della partita ai microfoni di DAZN:

Era una grossa opportunità, siamo dispiaciuti. Voleva fare risultato e non ci siamo riusciti. Ora abbiamo mercoledì una partita importante e dobbiamo farci trovare pronti. Siamo dispiaciuti, potevamo fare gol. Non ci siamo riusciti ma la cosa importante è che siamo rimasti uniti fino alla fine, abbiamo dato tutto. Ruolo? Mi metto a disposizione in qualsiasi ruolo e cerco di dare il 300%, mettendomi a disposizione dei miei compagni. Ora l'Atalanta, sappiamo di affrontare una buona squadra che sta facendo bene sia in campionato che in Champions, dovremo dare il massimo.

Dopo Insigne, tocca ad Ancelotti fare la sua analisi del match di Serie A tra Spal e Napoli:

E ancora:

Nel secondo tempo abbiamo giocato a una porta e abbiamo provato a sfruttare Callejon un po’ più largo per sfruttare i colpi di testa in mezzo. Tante occasioni ne abbiamo avute, dovevamo sfruttarle con più lucidità. A sinistra avevamo due piedi destri quindi bisognava rientrare, anche con le due torri la partita è stata interpretata bene. Perché non Ghoulam? Questa è una domanda per creare polemiche. Non ha giocato perché non è pronto per giocare in questo momento. Malcuit non so se abbia preso un colpo al ginocchio, non lo so ancora.