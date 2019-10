Serie A, Bonan: "Rigori di Lecce non sono calcio"

Il giornalista di SkySport polemico sul regolamento e sull'assegnazione dei due calci di rigore assegnati durante Lecce-Juventus.

di Redazione Fox Sports - 27/10/2019 15:02 | aggiornato 27/10/2019 15:07

Prima dell'inizio delle partite delle 15, negli studi di SkySport c'è stato modo di parlare degli episodi accaduti nel corso della partita di Serie A tra il Lecce e la Juventus, gara decisa dai due penalty realizzati da Dybala e Mancosu. Il conduttore Alessandro Bonan si è esposto, dicendo il suo punto di vista:

In questa occasione posso dire la mia sui due penalty assegnati a Lecce. Questo non è calcio.

Il giornalista ha evidenziato come il regolamento sia a volte fin troppo fiscale in certi episodi, sottolineando l'incremento esponenziale dei tiri dagli undici metri assegnati in queste prime 9 giornate di campionato (ben 40) rispetto a quanto accaduto negli anni precedenti in Serie A.

A rincarare la dose ci ha pensato anche l'ex calciatore e opinionista televisivo Giancarlo Marocchi, che si è dimostrato d'accordo con il pensiero di Bonan: